L’équipe de Chicago Sky, championne en titre en WNBA, pourrait avoir un fort accent belge l’été prochain durant la campagne 2022 de la grande ligue féminine aux Etats-Unis. Il y a d’abord eu l’annonce, la semaine passée, de la signature d’Ann Wauters en tant qu’assistante coach au sein du staff. De quoi faciliter l’arrivée de recrues belges dans l’effectif ? On dirait bien que oui.

Il y a quelques jours, on apprenait qu’Emma Meesseman, la meilleure joueuse belge à l’heure actuelle et championne WNBA avec Washington en 2019, est en discussion avec la franchise de Chicago en vue d’un possible contrat. Et ce n’est pas tout car Julie Allemand, l’autre vedette des Belgian Cats, serait aussi susceptible de rejoindre les Sky dans quelques mois. La liégeoise de 25 ans appartient à Indiana, où elle a joué lors de sa saison rookie en 2020, mais pourrait être transférée vers Chicago dans un deal entre trois équipes selon des sources américaines.

Les discussions sont donc en cours mais pour l’heure les deux joueuses belges sont surtout concentrées sur leur prochain rendez-vous avec l’équipe nationale belge. Les Belgian Cats s’envoleront ce vendredi vers Washington où elles participeront au tournoi de qualification pour la Coupe du monde 2022 qui se tiendra en Australie à la fin du mois de septembre.