"Tout l'été, j'ai cru que je pourrais rejoindre les Mystics après l'Euro et les Jeux Olympiques, mais la seule bonne décision à prendre est de prendre du temps pour moi", a confié Emma Meesseman, 28 ans, dans un communiqué publié par Washington Mystics avec qui elle fut championne WNBA en 2019 et MVP des finales. "J'aurais voulu que cela soit différent parce que tout le monde connaît mon amour pour la famille des Mystics. D.C. sera toujours ma maison en dehors de ma maison".

La saison WNBA a connu un exercice revenu à la normale après l'expérience de la bulle sanitaire l'an dernier en raison de la crise sanitaire. Le championnat américain a cependant connu une pause durant les Jeux Olympiques, mais a repris ses droits depuis la mi-août.

"Nous espérions qu'Emma revienne pour la dernière partie de la saison", a commenté de son côté le coach de Washington Mystics Mike Thibault. "Mais nous savons que ce fut un long été avec l'équipe nationale et nous comprenons sa décision. Nous espérons qu'elle puisse profiter de ce temps plus que mérité pour se reposer et nous espérons pouvoir la voir dans le maillot des Mystics la saison prochaine. Emma fera toujours partie de la famille des Mystics."

Emma Meesseman a disputé l'Euro avec les Belgian Cats pour décrocher la médaille de bronze à Valence fin juin avant d'enchainer avec les Jeux Olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août où la Belgique a été éliminée en quarts de finale par le Japon. Lors de ces deux évènements, l'intérieure de Ypres a été désignée pour figurer dans le cinq du tournoi. Elle est 'agent libre' en WNBA depuis l'été dernier et peut signer dans la franchise de son choix pour son prochain retour en WNBA.