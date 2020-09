Dans le même temps, les Washington Mystics et Emma Meesseman ont décroché une deuxième victoire de rang en battant les Los Angeles Sparks (80-72).

En 29 minutes sur le parquet, Julie Allemand a compilé 4 points, 5 rebonds et 5 assists avec Indiana. Emma Meesseman, pour sa part, a inscrit 14 points en plus de 5 assists et 2 rebonds en 32 minutes avec Washington.

Au classement, Washington occupe la neuvième place avec 7 victoires et 13 défaites, le même bilan que Dallas, huitième et virtuellement qualifié pour les playoffs. Indiana est onzième avec 6 victoires et 15 défaites et est déjà éliminé de la course aux playoffs.

La saison de WNBA se déroule dans la "bulle" de l'IMG Academy à Bradenton en Floride. La saison régulière a été réduite de 34 à 22 matches. Les huit premiers classés disputent les playoffs qui débutent le 15 septembre.