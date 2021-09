Zion Williamson (Pelicans) opéré d'un pied, devrait être prêt pour le début de saison Basket Belga La jeune star des Pelicans de la Nouvelle-Orléans Zion Williamson a été opéré du pied droit cet été, mais devrait être prêt pour le début de la saison dans trois semaines, a annoncé lundi sa franchise évoluant en NBA. © BELGA

Zion Williamson "s'est fait une fracture au 5e métatarse du pied droit au début de l'intersaison, qui a été réparée chirurgicalement", a déclaré le vice-président exécutif des Pelicans, David Griffin, lors du traditionnel "media day". "Il devrait être de retour sur le terrain à temps pour la saison régulière", qui débutera le 20 octobre avec la réception des Sixers de Philadelphie, a espéré le dirigeant, qui n'a pas donné de détails sur les circonstances de la blessure de l'ailier fort, drafté en première position en 2019 et dont les grands débuts dans la Ligue nord-américaine de basket avaient été plombés par une blessure au genou droit. "Nous sommes confiants et optimistes", a insisté Griffin, tout en admettant que cette information, longtemps tenue secrète, serait forcément interprétée "négativement" par la presse.



De son côté, le joueur de 21 ans a estimé que la blessure faisait "partie du jeu" et s'est félicité que le "processus de rétablissement se soit bien déroulé". La saison passée, Williamson a tourné en moyenne à 27 points et 7 rebonds par match et a été sélectionné pour son premier All-Star Game.