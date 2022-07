Des vacances en toute sécurité avec DH/Les Sports+ et La Croix Rouge

Testez vos connaissances sur les gestes des premiers soins et recevez le guide pratique de la Croix Rouge qui contient les 12 soucis de santé ou de sécurité les plus fréquents et des conseils pour y faire face.

Répondez aux questions ci-dessous.