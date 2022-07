Gagnez un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix !

Tentez de gagner 1 séjour pour 4 personnes à l'hôtel "Les Quai de Lutèce" !

Le premier hôtel 4 étoiles du Parc Astérix propose une immersion au coeur de Lutèce au temps d'Astérix et Obélix. Immersion garantie en - 50 av. J_C.

Bienvenue au coeur du célèbre Lutèce ! A l'époque, la cité s'organisait autour de la Seine et connaissait une bouillonnante vie commerçante et culturelle. On raconte qu'à la nuit tombée, les quais se remplissaient à vue d'oeil et que rires et tintement des chopes se répondaient d'une rive à l'autre. C'est ainsi que l'hôtel Les Quais de Lutèce a été conçu, reliant les deux rives de la Seine, comme un authentique témoin de l'art de vivre à la romaine.

le séjour comprend : 2 journées d"accès consécutive au Parc Astérix, 1 nuit à l'hôtel dans une chambre familiale, le petit-déjeuner et le repas du soir.

Comment particper ?

Faites le puzzel avant le mardi 19 juillet à minuit !