A l'occasion du Vino Village du 8 septembre à Liège, tentez de gagner un pack VIP !

Après une 1ère édition réussie à Bruxelles et une seconde à Namur, Vino Village revient, cette fois-ci à Liège ! Le 8 septembre prochain, le temps d’une soirée, 11 cavistes et bars à vin de la région Liégeoise vous donnent rendez- vous sur la place Saint-Paul pour découvrir plus de 50 vins du Val de Loire ! Le but ? Rassembler les amoureux du vin et les professionnels de la filière pour un moment de partage, de dégustation et de détente.

Save the date : Jeudi 8 septembre 2022

🕒 17h00-21h30

👛 Entrée libre

📌 Place Saint-Paul (4000 Liège)

Tentez de gagner un pack VIP :

2 passeports (= livret de promotions)

2 verres à vin

10 jetons (1 jeton = 1 dégustation de 5 cl)

2 bouteilles de vin du Val de Loire

Il y aura 20 heureux gagnants ! Attention, votre lot sera à retirer sur place le jour de l'évènement !

Comment faire pour tenter sa chance ? Faites le puzzle avant le mardi 30/8 à minuit et soyez parmi les plus rapides !