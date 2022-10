James Bond fête ses 60 ans: l'agent 007 n'a-t-il aucun secret pour vous? (Quiz)

"My name is Bond, James Bond": voilà 60 ans que l'agent secret le plus célèbre de la planète a lâché ses premières répliques. Pour l'occasion, nous vous offrons la possibilité de tester vos connaissances grâce à notre quiz !

L'année 2022, c'est l'année 007 ! Vous n'y connaissez rien en James Bond ? Fâcheux quand on sait que la terre entière célèbre en ce moment le 60e anniversaire du plus célèbre des agents secrets. Eh oui, que le temps passe ; la sortie de James Bond contre Dr No sur le grand écran, c'était le 5 octobre 1962. Et, pour être précis, cela se déroulait à Londres et en présence de ce que toute la Perfide Albion comptait de "beautiful and powerful people".

Une belle occasion pour participer à notre quiz afin de tester vos connaissance sur l'agent 007 !