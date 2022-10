Assistez à Standard - Anderlecht et vivez l'échauffement en bord de terrain en vous mesurant à notre test

James Bond fête ses 60 ans: l'agent 007 n'a-t-il aucun secret pour vous? (Quiz)

"My name is Bond, James Bond": voilà 60 ans que l'agent secret le plus célèbre de la planète a lâché ses premières répliques. Pour l'occasion, nous vous offrons la possibilité de tester vos connaissances grâce à notre quiz !