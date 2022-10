Concours Hanlloween : 3 séjours et des PassHan à gagner !

Halloween : des trolls farceurs envahissent la Grotte de Han !

Chaque année, le Domaine des Grottes de Han se déguise aux couleurs d'Halloween. Des trolls taquins envahissent la Grotte de Han et s'amusent à titiller les visiteurs. Oserez-vous voyager dans leur monde étrange et déjanté ? Les esprits de la forêt rôdent dans le Parc Animalier, parmi les animaux sauvages… Vous laisserez-vous envoûter par ses rencontres inattendues et ses spectacles fantaisistes ? Des animations diablement amusantes à découvrir en journée durant les 2 semaines de congés d'automne, du 22 octobre au 6 novembre.

Tentez de gagner une nuitée insolite (et accès au Domaine, Grotte de Han et Parc Animalier), petit déjeuner et repas du soir inclus, dans une Tree Tent (cabane suspendue entre les arbres au cœur du Parc Animalier) pour max 4 personnes (2 adultes et 2 enfants), valable jusqu’au 31 octobre 2023 ou 4 tickets PassHan (entrées pour le Parc Animalier et pour la Grotte de Han) valables jusqu’au 8 janvier 2023. Il y aura plusieurs gagnants !

Comment faire ? Retrouvez les questions de votre DH/Les Sports+ de ce samedi 15 octobre et répondez via le lien ci-après !