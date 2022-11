Les Bleus pour la première fois sur le toit du monde: êtes-vous incollable sur la Coupe du Monde 1998? (Quiz)

"Et un, et deux, et trois zéro !": le 12 juillet 1998, la France devient championne du monde pour la première fois de son histoire, en battant le Brésil de Ronaldo grâce à un double de Zinédine Zidane (3-0). Les Bleus d'Aimé Jacquet entrent dans la cour des grands grâce à ce sacre mondial.

Mais France 98, ce ne fut pas que ça. C'était aussi la classe de Ronaldo, les Pays-Bas de Guus Hiddink ou l'élimination précoce des Diables Rouges dès le premier tour. De quoi se replonger dans ce tournoi pas comme les autres.

Participez à notre quiz et tentez de gagner un mug ou une gourde DH/Les Sports+, partenaire des supporters!