Concours : découvrez l’expo immersive dédiée à Toutankhamon qui a captivé des millions de visiteurs partout dans le monde. À voir à Tour&Taxis

"Toutankhamon : Sa tombe et Ses trésors" est une reconstruction immersive du tombeau et des trésors du pharaon.

L’exposition "Toutankhamon : Sa Tombe et ses Trésors" offre une plongée inédite dans l’Égypte Antique. Avec ses centaines d’objets parfaitement reconstitués, ses décors époustouflants et ses explications passionnantes, c’est l’expo la plus complète au monde pour découvrir la vie du jeune roi.

1OO ans depuis la découverte du tombeau du célèbre pharaon.

Cette expérience familiale, qui a captivé des millions de visiteurs partout dans le monde, propose de découvrir plus de 1 000 objets, trésors, graphiques, images et films dans un lieu unique de 3 000 m2 à Bruxelles.