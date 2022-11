La Coupe du monde est de retour: retrouvez tous nos quiz et testez vos connaissances sur le Mondial

La Coupe du monde est de retour. Même si on a encore un peu du mal à y croire, vu le contexte et le calendrier, la planète s'apprête à vivre au rythme de la plus grande compétition de football pendant quatre semaines.

Alors que les Neymar, Messi, Mbappé, Ronaldo, Lewandowski ou De Bruyne s'apprêtent à fouler les pelouses du Qatar, c'est le moment de tester vos connaissances sur le sujet en participant à nos quiz.

Connaissez-vous bien l'histoire de la Coupe du monde? Faites le test !

-Coupe du monde 1986

-Coupe du monde 1990

-Coupe du monde 1994

-Coupe du monde 1998

-Coupe du monde 2002

-Coupe du monde 2006

-Coupe du monde 2010

-Coupe du monde 2014

-Coupe du monde 2018

