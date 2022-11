Une médaille de bronze pour les Diables, une deuxième étoile pour les Bleus: êtes-vous incollable sur la Coupe du monde 2018? (Quiz)

Le verre à moitié vide ou à moitié plein? Quatre ans plus tard, la question mérite toujours d'être posée. Les Diables rouges ont en effet réalisé leur meilleur résultat dans une Coupe du monde. Mais ils sont passés si près de quelque chose d'encore plus grand qu'on ne peut s'empêcher de se demander ce qui se serait passé sans ce maudit but de Samuel Umtiti face à la France...

La France, elle, a décroché sa deuxième étoile, vingt ans après la génération Zinédine Zidane. Tandis que l'Argentine de Messi et surtout l'Allemagne de Toni Kroos ont raté leur compétition.

