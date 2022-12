Êtes-vous un expert sur l'histoire de la finale de la Coupe du monde? Faites le test! (Quiz)

Après quasiment un mois de compétition, l'Argentine et la France s'affronteront en finale de la Coupe du monde 2022. Une revanche pour l'Albiceleste, qui avait été battue par les Bleus il y a quatre ans en Russie en huitièmes de finale (4-3). Une occasion rêvée pour l'équipe de France de gagner une deuxième Coupe du monde consécutive, ce qui n'a plus été réalisé depuis le Brésil entre 1958 et 1962.