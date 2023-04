Dans chaque camp, on entend régulièrement des moqueries sur l’adversaire. Et lors du dernier week-end, les deux kops de supporters n’ont pas manqué, après les victoires face à Genk d’un côté et Zulte Waregem de l’autre, de chauffer leurs joueurs et d’entonner des refrains moquant leur prochain adversaire. C’est dire la rivalité qui oppose les deux clubs dans les tribunes.

Avant ce choc wallon, nous vous proposons un test pour – si besoin en était encore – déterminer si vous êtes plutôt Liégeois ou Carolos. Une manière aussi de patienter, avec une bonne dose de second degré même si on a bien conscience que ce n’est pas évident pour un supporter de foot, jusqu’au coup d’envoi fixé ce vendredi à 20h45.