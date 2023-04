Offrez-vous un moment d’évasion et vivez une aventure unique au plus proche de la nature. Bienvenue au Cocoon Village, le site de glamping du Domaine des Grottes de Han ! Profitez des bienfaits du camping en pleine nature avec le confort en plus !

Situé en bordure de Lesse, le Cocoon Village vous accueille dans l’une de ses 32 tentes tout confort. Au menu de votre séjour : dodo sous tente dans un vrai lit douillet, panier découverte avec des produits locaux à déguster, petit-déjeuner du terroir, accès illimité au Parc Animalier, animations pour enfants et activités exclusives. Un programme taillé sur mesure pour les amoureux de la nature et les familles en quête d’évasion, de découvertes et d’amusement.

Place au sourire, aux rires d’enfants et aux moments privilégiés entre amis ou en famille.

Le Cocoon Village : émotions garanties !

Le Domaine des Grottes de Han, un site naturel de 250 hectares !

Vivez le spectacle sans cesse renouvelé du Parc Animalier, observez les ours bruns, les loups, les lynx, les bisons, les cerfs qui y vivent… Parcourez sa forêt, promenez-vous sur sa canopée au sommet des arbres, admirez depuis ses hauteurs de magnifiques paysages… Découvrez la beauté enivrante de la merveilleuse Grotte de Han, ses trésors géologiques, son spectaculaire son et lumière Origin, joué à 110 mètres sous terre, sa rivière souterraine…

Comment participez ?