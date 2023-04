Avec son cousin naïf et gaffeur Hippolyte, Casimir chante, danse, vous fait rire dans un spectacle plein de joie, de gags, de magie et vous raconte ses 40 années d’existence, en sautant du passé au présent et de l’imaginaire à la réalité, sur des textes drôles, imprévus et poétiques.

Il s’adresse aussi bien aux grands enfants des années 80 qui ont grandi avec lui qu’aux enfants d’aujourd’hui.

Un spectacle musical et original qui émerveillera le public de 1 à 101 ans !

Le Chef Philippe vous propose ses merveilles sucrées pour le plaisir des petits et des grands ! (non inclus dans le billet d’entrée).

À la fin du spectacle, Casimir&Hippolyte vous attendent pour une photo et une dédicace !