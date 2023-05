Concours : La DH vous invite en VIP à assister à la Pro League Awards, le 5 juin

Qui sera sacré Jupiler Pro League player of the year ? Quelle équipe détient la meilleure pelouse ? Et quel jeune a réussi à époustoufler tout le monde ? Ce sont les joueurs et les entraîneurs qui décident !

Nous vous invitons à la traditionnelle clôture de la saison de football.

Programme :

• 18:00 – 18:30 ⇒ Accueil/Moment photos

• 18:30 – 19:30 ⇒ Réception

• 19:30 – 21:00 ⇒ Walking dinner

• 21:00 – 22:00 ⇒ Remise des awards

• 22:00 – 01:00 ⇒ Afterparty

• 01:00 ⇒ Fin