Concours : inscrivez votre équipe au Belgian Pedalo World Championship

Le Belgian Pedalo World Championship est probablement le plus grand rendez-vous pédalo du monde. Cette course d’endurance de 4 heures réunira les plus grands spécialistes de la discipline… vous ! 2 courses verront chacune s’affronter 25 équipages de 8 à 10 coureurs, qui tenteront de boucler un maximum de tours de l’île. Les plus rapides de chaque course seront récompensés. Le plus rapide des deux manches sera… aussi récompensé