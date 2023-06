Concours : remportez 10 bons d’achat Veepee de 50 €

Si on vous disait qu’il existe un site – et une appli – sur lesquels vous pouvez retrouver les collections de vos marques préférées, et que vous pouvez en plus y profiter d’offres hors du commun (jusqu’à – 70 % par rapport aux prix de vente conseillé) – vous nous croyez ?

Tous les jours, de nouvelles ventes ouvrent pour 3 à 5 jours. Au total, plus de 7000 marques défilent chaque année sur Veepee. Pour en profiter, il suffit d’être membre de la plateforme (gratuit et sans engagement).

Grâce à un partenariat exclusif avec VEEPEE, tentez de gagner un bon d’achat de 50 € en répondant à questions.

Même les perdants recevront une surprise !