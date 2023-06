La DH/Les Sports+ offre gratuitement à ses abonnés son Hors-Série spécial Tour de France 2023

Attention, ils reviennent. Et leur duel au sommet qui a enflammé le Tour l’an passé promet. Cette année, Tadej Pogacar a tiré le premier, traversant le printemps comme un Cannibale jusqu’à cette chute à Liège-Bastogne-Liège qui l’a empêché de ferrailler avec Remco Evenepoel et qui a jeté un voile sur sa préparation. Puisque la nature a horreur du vide, Jonas Vingegaard a ensuite repris le flambeau. Avec le même appétit vorace. Cette envie de tout dévorer et de ne rien laisser aux autres. Les retrouvailles entre le Slovène et le Danois promettent un Tour chaud. Très chaud.