Concours : La DH vous offre votre SodaStream Art pour passer un été rafraichissant

D’après différentes études menées précédemment, les propriétaires d’une machine à eau gazeuse SodaStream boivent, en moyenne, plus de 50 % d’eau en plus par jour. Environ 80 % des ménages ont vu augmenter leur consommation d’eau après avoir acheté une machine à eau gazeuse SodaStream. Qui plus est, les utilisateurs de SodaStream ont plus souvent un mode de vie sain. Ils sont un plus de 60 % à faire davantage de sport et d’exercice. 50 à 60 % adoptent, en outre, de meilleures habitudes alimentaires.

SodaStream BIO, pour des boissons gazeuses naturelles et saines Les nouveaux sirops durables et bio SodaStream BIO (cassis, pomme croustillante, orange et limonade classique) vous permettent de préparer facilement des boissons gazeuses bio. Il suffit de faire pétiller l’eau du robinet dans une bouteille réutilisable de SodaStream à l’aide d’une machine à eau gazeuse, puis d’ajouter le sirop BIO de votre choix et le tour est joué ! Ces sirops aux fruits 100 % végétaux contiennent uniquement des ingrédients biologiques et au moins 50 % de sucre en moins que les boissons gazeuses traditionnelles. La bouteille en verre se compose quant à elle d’au moins 75 % de verre recyclé.

N’oubliez pas My Only Bottle Vous partez ou vous allez faire du sport ? My Only Bottle de SodaStream est la bouteille réutilisable à emporter (munie d’une boucle de transport pratique) qui permet de faire de l’eau gazeuse. Compatible avec les machines à eau gazeuse SodaStream, cette bouteille d’un demi-litre ultralégère passe au lave-vaisselle. Elle se décline en différents coloris et s’accompagne d’un bouchon spécial pour le sport.

La NOUVELLE machine à eau pétillante Art de SodaStream célèbre l'art de préparer vos propres boissons gazeuses fraîches à la maison. D'une pression sur la poignée, transformez de l'eau plate en eau pétillante et agrémentez-la à votre goût. L'Art affiche un look rétro et est dotée d'une poignée de gazéification unique. Gazéification manuelle, aucune pile requise. Une bouteille SodaStream réutilisable permet d'économiser des milliers de bouteilles en plastique à usage unique Gazéifiez toujours l'eau avant de l'aromatiser.