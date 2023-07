Gagnez vos places pour les 25 Hours Fun Cup !

Avez-vous déjà vu les Schtroumpfs qui installent leur village au pied du Raidillon et qui prennent le volant d’une Fun Cup ? Grâce au magnifique coup de crayon de Miguel Diaz Vizoso, la magie des personnages imaginés par Peyo envahit le Circuit de Spa-Francorchamps sur l’affiche des Hankook 25 Hours Fun Cup. Mais pas seulement ! Les 15 et 16 juillet, les Schtroumpfs seront réellement à pied d’oeuvre dans les Ardennes belges : ils vont en effet « Schtroumpfer » la Coccinelle de course #65 – qui portera fièrement leurs couleurs en hommage au 65e anniversaire de leur naissance – et ils seront omniprésents dans le paddock pour aller à la rencontre des familles lors d’un événement toujours aussi… fun. Une chose est sûre, la 25e édition des Hankook 25 Hours Fun Cup sera une fête pour petits et grands.