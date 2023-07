Des vins rouges aromatiques, modernes et élégants, des vins blancs délicats et rafraîchissants, ainsi que des rosés fruités et délicieux… Les vins de Costières de Nîmes ont en commun ce caractère méditerranéen distinctif, qui reflète leur origine liée à la Vallée du Rhône. Une alternative aux vins plus lourds.

Un sol typiquement rhodanien

Les sols de Costières de Nîmes sont principalement constitués de galets sur un sol argilo-calcaire, ce qui les rapproche de la Vallée du Rhône. Concernant le climat, l’appellation connaît de fortes fluctuations saisonnières de précipitations. Comme dans tous les vignobles de la Vallée du Rhône, le Mistral y souffle toute l’année, offrant ainsi un avantage supplémentaire à la viticulture.

Gagnez un panier pique-nique avec les vins de Costières de Nîmes

Imaginez-vous : une journée ensoleillée, un champ luxuriant, un groupe d’amis et un magnifique panier pique-nique contenant des vins raffinés des Costières de Nîmes. Tentez votre chance de gagner un panier pique-nique luxueux d’une valeur de 200 euros, et laissez-vous transporter dans un voyage culinaire inoubliable, à travers les vignobles enchanteurs des Costières de Nîmes.

Le panier est composé d’un service pour 2 personnes (assiettes, verres, couverts) + 2 bouteilles de vins des Costières de Nîmes + 1serviettes + 1 saucisson + des petites sablés + une anchoïade.