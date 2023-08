Testez vos connaissances sur La Vuelta et remportez un mois d'abonnement à Eurosport

Plongez au cœur de l'action cycliste avec notre quiz spécial sur La Vuelta ! Testez vos connaissances sur cette compétition palpitante et découvrez des faits sur les coureurs, les étapes et l'histoire de la course. En participant, vous avez la chance de remporter un abonnement d'un mois à Eurosport App, votre passeport pour suivre tous les moments forts de La Vuelta et bien plus encore.