Le Parc Animalier de Han-sur-Lesse

Baladez-vous dans 250 ha de nature préservée. À pied sur un Sentier pédestre de 3 km 6 km ou à bord d’un Safari-car, admirez de nombreux animaux issus de notre continent, dont les Big 5 européens (l’ours brun, le loup, le bison, le lynx et le glouton), et contemplez des panoramas époustouflants. Aventurez-vous sur la Canopée, faite de passerelles, vous emmenant à la cime des arbres. Une exploration qui se termine par « la Colline aux Ours », 2 ha de nature dédiée à l’ours brun.

Dormir dans les arbres

Un rêve d’enfant à réaliser au Domaine des Grottes de Han ! Tentez votre chance en remportant une nuitée dans l’une des Tree Tents au cœur du Parc Animalier! Admirez les magnifiques panoramas de l’ancienne vallée de la Lesse et observez en toute intimité les animaux de la plaine. Une aventure hors du commun vous attend !

Repas, balade privée accompagnée d’un Ranger, visite de la Grotte de Han sont également compris dans la nuitée.

Comment tenter votre chance ?

Retrouvez les questions dans votre DH de ce samedi 20 mars et répondez via le lien ci-dessous avant le lundi 22 mars à minuit !