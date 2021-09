Vivez les combats impressionnants du Roi de la Forêt, une arène naturelle, plusieurs prétendants, un spectacle époustouflant... Mais à la fin, il n’en restera qu’un !

Dans quelques semaines, depuis les tréfonds de la forêt, de mystérieux cris retentiront... Des claquements de bois violents et des rugissements dominants constitueront un spectacle impressionnant: le Brame du cerf.

Depuis la nuit des temps, le cerf suscite bien des passions. L’automne est de loin le moment le plus magique pour l’observer, mais surtout pour l’écouter bramer. Synonyme de parades amoureuses, mais aussi de dominations et de combats, le brame captive, intrigue, vous fait sentir proches de la nature et de ce qu’elle a de plus sauvage.

Info sur les visites spéciales du brame du cerf sur www.grotte-de-han.be/experiences

Retrouvez notre concours dans votre Dh/les Sports+ de ce samedi 11 septembre et tentez de gagner :

3 séjours d’une nuit Tree Tent (2 adultes et 2 enfants - validité jusqu’au 31/08/2022)

3 séjours de 2 nuits Cocoon Village pour une famille (2 adultes et 2 enfants - validité jusqu’au 31/08/2022)

5x4 tickets PassHan valables jusqu’au 31/12/2021

