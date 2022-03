Il arrive, l’événement unique qui célèbre 30 ans de rêves.

Votre imagination s’emballe à l’idée de vivre des histoires incroyables dans un univers riche en surprises inoubliables. C’est le moment de profi ter de moments haut en couleur avec vos proches. En avant pour la plus belle expérience des 30e dernières années, avec un avenir plein de surprises. Osons faire place à encore plus de rêves, de rires et d’enchantement. Laissons la magie briller de mille feux comme jamais auparavant. Célébrons ensemble le 30e Anniversaire de Disneyland® Paris.

Préparez-vous à vivre le début d’une nouvelle ère !

Tentez votre chance

Fin du concours lundi 14 mars à minuit !