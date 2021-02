La DH/Les Sports+ vous offre 5 packs contenant : 2 masques Smile + 2 masques kids + les filtres.

Reconversion d’un fleuron belge

En plein lockdown en mars 2020, Alexander Weiss, directeur général de la société WEIMAT décide de diversifier les activités de sa société spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces en plastique pour le secteur automobile et aéronautique, afin de créer un masque durable et réutilisable et d’apporter une alternative écologique au problème de surconsommation.

La société WEIMAT réussit un double pari : apporter une alternative écologique tout en proposant un masque dans un design novateur. Masque transparent ou masque coloré, il y a du choix et chaque membre de la famille peut y trouver le masque qui correspond à ses envies.

SMILE, le masque qui vous redonne le sourire !

Design novateur, transparent et doté d’un revêtement anti-buée, il permet ainsi aux porteurs de lunettes de ne plus être gêné. Cette solution transparente est une révolution pour les personnes qui dépendent des expressions faciales : les malentendants, les enfants, les personnes âgées mais aussi bien d’autres personnes dont les expressions faciales leur permettent de mieux interpréter les dires (logopède, instituteurs, …). Ou alors tout simplement afin de pouvoir à nouveau arborer votre plus beau sourire et de ravir ainsi votre entourage parce qu’un sourire, c’est contagieux !

Le masque SMILE est un produit 100% Made in Belgium !

LEANMASK, un modèle pour chaque activité !

LEANMASK, c’est une gamme complète de 3 modèles : le DAY, tons sobres, neutres et passe-partout, il s’adapte facilement à votre quotidien et vos habits, quels qu’ils soient. Le FASHION, couleurs pep’s ou pastels, vous permettra de l’assembler à vos tenues et d’en faire un chouette accessoire de mode. Le KIDS, parce que nos petits ne doivent pas être oubliés, eux aussi ont droit à des couleurs funky et pep’s pour être toujours de bonne humeur. Ainsi, toute la famille est protégée grâce à un chouette masque éco-friendly !

Comment le nettoyer ?

Le SMILE comme le LEANMASK sont très facile d’entretien.

Pour le SMILE de l’eau et du savon ou du gel hydroalcoolique suffisent ainsi qu’une petite serviette pour le tamponner afin de le faire sécher. Et le tour est déjà joué ! Quant au LEANMASK, il est effectivement aussi possible d’utiliser de l’eau et du savon, mais pour ceux qui le souhaitent, ce modèle peut également se mettre dans le lave-vaisselle. Voilà de quoi vous faciliter la tâche !

L’un comme l’autre disposent d’un filtre FFP2 (le LEANMASK peut aussi s’acheter avec des filtres FFP1). Le filtre est le seul élément qui doit être changé quotidiennement. Le reste du masque se nettoie facilement.



Envie d’en savoir plus ?

Rendez-vous sur www.smilemask.be et www.lean-mask.com. Vous y trouverez également un lien vers la boutique en ligne pour vous faciliter la vie et vous permettre de faire un envoi immédiat. Si vous souhaitez faire une commande plus importante, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante alex.weiss@weimat.com, où Monsieur Weiss se fera un plaisir de répondre à votre demande.

Et pour ceux qui le souhaitent : partagez-nous vos aventures avec votre SMILE ou votre LEANMASK sur nos réseaux sociaux ! Vous pouvez nous retrouver sur instagram.com/smilebelgium ainsi que sur instagram.com/leanmask.belgium.