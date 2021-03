Ce four à micro-ondes encastrable Whirlpool présente les caractéristiques suivantes : volume intérieur exceptionnel. Combinaison technologique offrant la souplesse de cuisson des fours traditionnels. Technologie 6TH SENSE réglant automatiquement le temps, la température et la consommation d'énergie pendant la cuisson. Fonction Crisp pour des quiches, des tartes et des pizzas incomparablement croustillantes. Fonction Jet Defrost pour un dégivrage à la rapidité et à l'homogéniété exemplaires.

Dimensions

Hauteur (cm) : 45.5

Largeur (cm):: 59.5

Largeur (cm) : 56.0

Capacité (litres) : 40



Type d'installation : EncastrableType de cuisson : Micro-ondes combinéPuissance micro-ondes maximum (W) : 900