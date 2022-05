Le little genius starter kit constitue une excellente entrée dans le monde d'Osmo et contient tout ce dont vos enfants ont besoin pour expérimenter l'apprentissage pratique et le plaisir numérique de cinq manières différentes. Il s'agit d’un coffret contenant 5 jeux qui touchent à tout le développement de l’enfant en primaire (6-10 ans) tout en continuant à éveiller leurs compétences interpersonnelles.Les jeux comprennent, par exemple, l'arrangement de tangrams, l'épellation de mots, l'amélioration des compétences en calcul, la résolution créative d'un problème de physique ou encore le dessin à main levée. Tout cela sous la forme d'un apprentissage amusant et d'un jeu en même temps.