Antidote est reconnu à travers la francophonie comme le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais. Avec son correcteur avancé, ses dictionnaires innovateurs et ses riches guides linguistiques, vous disposez du meilleur remède pour soigner votre langue, et ce, sur tous les écrans.

Sur votre ordinateur

Le logiciel Antidote 11 s'installe sur votre ordinateur Windows ou Mac. Il s'intègre facilement à d'autres logiciels, comme la suite Office et même à votre Outlook ou Mail. La technologie Anti-Oups! corrige vos messages avant l'envoi, mais signale aussi une pièce jointe oubliée.

Dans un navigateur

La version en ligne, Antidote Web, s’ouvre dans un navigateur et s’utilise sur pratiquement tout ordinateur, tablette ou téléphone connectés à Internet, incluant Android et Chromebook.

Sur votre iPhone ou iPad

Antidote Mobile fonctionne sans connexion Internet, pour vous donner accès aux dictionnaires et aux guides n’importe quand et n’importe où. Il comporte aussi un jeu, où vous devez deviner un mot à partir de sa définition. Un peu comme ce que vous devrez faire pour participer à ce concours !

Avec le forfait Antidote+, vous avez accès à toute la gamme d’applications : Antidote 11, Antidote Web et Antidote Mobile. C’est d’ailleurs ce que La Libre vous offre : 10 abonnements d’un an à Antidote+ Personnel, d’une valeur de 59 € chacun.

