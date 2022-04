> Maximal Coaching peut être contacté sur Instagram, Facebook ou sur son site internet.

Marre de ces kilos en trop, que vous n'arrivez pas à décrocher de l'afficheur de votre balance ? Las d'être essoufflé dans l'escalier ? Vous êtes désireux de renouer avec un mode de vie plus sain, d'être en meilleure forme physique et donc, in fine, en meilleure santé ? A l'approche des beaux jours, La DH Les Sports+ a pensé à vous !Avec le concours de Maxime, coach sportif bruxellois diplômé qui avait déjà confié à nos lecteurs ses bons plans sportifs durant le confinement , nous vous proposons un concours qui permettra à trois de nos lecteurs de remporter un programme de suivi ultra-personnalisé d'une durée de trois mois, proposé par Maximal Coaching . Une fomrule VIP qui inclut la réalisation d'un programme sur mesure adapté à votre mode de vie et vos capacités, un suivi professionnel de vos entraînements (par le biais d'une application, notamment), des conseils nutrition, un plan alimentaire, la possibilité d'interpeller votre coach en cas de doute, etc."Mon programme se destine vraiment à Monsieur et Madame tout-le-monde. Il n'y a pas de recette ni de produit miracle avec moi. Profondément convaincu que tout le monde peut perdre du poids et adopter, de manière durable, des habitudes plus saines sans se priver ni se tuer à l'effort, j'ai hâte de partager mes connaissances", confie Maxime de Maximal Coaching.