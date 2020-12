SodaStream Décor s’inspire des dernières tendances de la mode et de la décoration d’intérieur en matière de coloris. En cette période où nous passons tous plus de temps chez nous, les appareils qui nous facilitent la vie au quotidien sont très appréciés des consommateurs. Le gris stylé de Spirit Décor fait de lui un cadeau de fin d’année tout en élégance.



Le nouveau Spirit Décor permet de préparer des boissons gazeuses à domicile et de préserver l’environnement de milliers de bouteilles en plastique à usage unique grâce à sa bouteille réutilisable et résistante au lave-vaisselle. Tout comme les appareils Spirit traditionnels, ce modèle Décor unique est simple et rapide à utiliser ou à emporter. Vous déterminez vous-même la quantité de gaz grâce au bouton-poussoir pratique. Vous pouvez même ajouter une saveur à votre eau. Trouvez l’inspiration pour les fêtes dans les recettes de cocktails sur SodaStream.be/fr/recettes.

À propos de SodaStream SodaStream, qui fait partie de PepsiCo, est le leader mondial de la préparation de boissons pétillantes à la maison. Les bulles SodaStream sont meilleures pour le consommateur – saines, faciles à fabriquer, légères à porter – et meilleures pour la planète, où des milliers de bouteilles en plastique jetables sont remplacées par une bouteille SodaStream réutilisable. Les produits sont disponibles dans plus de 90 000 magasins dans 46 pays.

www.sodastream.be