Gagnez 100 capsules nespresso Charles Liégeois ! 5000 capsules à gagner !

Concours

Pierreux

Guidé par l’amour du café, Charles Liégeois commence à torréfier en 1955 et, d’année en année, de voyage en voyage, affute ses connaissances et sa maîtrise de la torréfaction qu’il transmet à ses fils et à son petit-fils.