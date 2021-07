La DH/Les Sports+ est fière d'annoncer son partenariat avec Le RWDM pour les 3 saisons à venir.

"Parce que le RWDM est un club qui vit par et pour ses supporters, parce que la DH/Les Sports+ est un quotidien qui vit par et pour ses lecteurs et que tous les deux nous avons un fort ancrage bruxellois, nous avons décidé d’aller ensemble vers de nouvelles victoires !"Jean Marc Gheraille (Rédacteur en Chef)

Pour fêter ce partenariat tentez de gagner 2 places pour le premier macth de la saison qui se jouera le 14/08 ! Il y a 2 X 2 places à gagner !



Je tente ma chance avant le 24 juillet à minuit :