Retrouvez l'interview complète de la jeune maman de 23 ans dans votre quotidien et sur notre site de ce vendredi 23 octobre. Envie de gagner un t-shirt dédicacé ? Tentez votre chance !



Fan de la Belgique (la chanteuse vient de produire deux morceaux avec le rappeur Damso), Louane pense à ses fans du plat pays. Et aux lecteurs de la DH en particulier. Pour la sortie de son troisième album (Joie de vivre) qui sortira ce 23 octobre, l’interprète de Donne-moi ton cœur a dédicacé plusieurs t-shirt aux couleurs de La Dernière Heure/Les Sports+. "Je dois l’avouer, même si on va m’en vouloir d’avoir dit ça en France, les meilleurs frites et bières sont belges! (Sourire)"