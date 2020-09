C’est officiel, la DH lance sa deuxième édition du concours du plus beau chat de Belgique ! À cette occasion, nous avons repris contact avec Aline, propriétaire de Pipoune, le chat qui avait remporté haut la patte la première édition du concours qui avait eu lieu en mai 2019.

Soyez rassurés, près d’un an et demi plus tard, le majestueux chat roux à longs poils n’a rien perdu de sa superbe.

"Pipoune va toujours très bien. À vrai dire, je crois qu’il a un peu pris la grosse tête depuis son élection. En tout cas, je suis toujours très fière et amusée de pouvoir dire aux gens que mon chat est le plus beau du pays. Et quand on ne me croit pas, je montre la couverture de journal. Cela fait toujours son petit effet !", raconte la jeune femme d’un air malicieux.

Si elle en avait la possibilité, elle n’hésiterait pas à retenter sa chance. Malheureusement, les règles du concours interdisent de se présenter deux fois. Qu’à cela ne tienne, Aline encouragera le chat d’un de ses amis. "Un copain m’a dit qu’il envisageait de participer au concours. Il a un magnifique chat persan à longs poils blancs. Je pense qu’il a toutes ses chances. Et puis pour moi, ça ne changera rien. Pipoune restera le plus beau quoi qu’il arrive !"