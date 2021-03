Ce colis vous invite à découvrir les meilleures viandes d’Irlande. Tout d’abord un filet et une côte de bœuf du fameux « Angus », célèbre bovin à robe noire, puis un faux-filet de Boeuf « Hereford » à robe rouge et tête blanche. Ces viandes proviennent d’animaux nourris à l’herbe des fameuses prairies irlandaises dans lesquelles ils passent la quasi-totalité de leur vie. Ces 2 races dites précoces, sont capables de produire une viande persillée de gras dès le plus jeune âge, offrant ainsi toutes les garanties de tendreté et de saveur. En plus du fameux bœuf découvrez la couronne d’agneau Irlandais, un best-seller de l’île verte qui compte autant d’ovins que d’habitants. Pâturant les landes et prairies courtes, les agneaux irlandais développent un goût doux et unique. La bière Guinness inclue dans le colis pourra se déguster seule bien sûr ou mieux encore accompagner les viandes dans des recettes typiques jointes dans le panier. Enjoy !



Répondre aux questions :