Départ des coureurs le 3 octobre

Initialement prévu pour le 9 au 31 mai, le Giro d’Italia a été repoussé à cause de la pandémie de coronavirus. Il se déroulera finalement du 3 au 25 octobre. Si le Grand Départ devait se tenir à Budapest, en Hongrie, il aura lieu à Monreale, en Sicile, les autorités hongroises ayant pris la décision d’annuler le départ. Le lieu d’arrivée est Milan, ce qui veut dire que la course se passera exclusivement sur le sol italien.

Long de 3 497,9 km, le parcours comporte 21 étapes, avec seulement près de 50 km d’épreuve individuelle contre-la-montre. 22 équipes vont s’affronter pendant les trois semaines de course.

Le peloton entamera les quatre premières étapes en Sicile. Un contre-la-montre de 16 km et trois étapes en ligne sont prévus, avec une ascension de l’Etna par le versant Linguaglossa dès la troisième journée. Le parcours pour les deux premières semaines comporte plusieurs autres obstacles, notamment pour :

La cinquième étape avec le Valico de Montescuro ;

La neuvième étape avec la montée de Roccaraso ;

La douzième étape, comportant neuf ascensions.

Mais c’est la troisième semaine qui sera la plus difficile. Il y aura d’abord le second contre-la-montre, de 34,1 km, qui interviendra à la quatorzième étape. Trois arrivées au sommet sont programmées entre la 15e et la 18e étape. La plus longue épreuve du parcours se déroulera à la 19e étape avec 253 km, ce sera aussi la dernière occasion pour les sprinters de se démarquer. Pour l’étape la plus dure à négocier, le peloton aura trois ascensions difficiles, avec notamment le col d'Agnel, le pic de ce tour, haut de 2 732 mètres. Le parcours se terminera avec le dernier contre-la-montre de 15,7 km.

Le Tour d’Italie se fera avec du public

L’Union Cycliste Internationale impose un protocole sanitaire à respecter pour le Giro d’Italia. Néanmoins, le public pourra acclamer leurs équipes favorites sur le bord des routes, en respectant les règles de distanciation sociale. Le parcours sera retransmis sur la chaîne de l’Équipe et sur Eurosport.

