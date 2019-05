Un livre avec, entre autres, 250 photos inédites retrace ce millésime exceptionnel du plus grand champion de tous les temps

1969 l’année où l’homme a marché pour la première fois ? Non, l’année où Eddy Merckx a remporté son premier Tour de France ! On en finit plus de célébrer ce moment historique d’une époque qui a marqué un pays qui parlait, criait et supportait encore d’une seule voix.

Le Tour de France rendra encore hommage les 6 et 7 juillet prochain en installant son Grand Départ annuel à Bruxelles. Cinquante ans après la victoire du plus grand champion de tous les temps mais aussi la manière idéale pour fêter le centenaire de la naissance du maillot jaune, tunique dont le recordman des jours en cette couleur se nomme… Eddy Merckx.

Le journaliste de la VRT Johnny Vansevenant est un fan d’Eddy depuis toujours. Il avait 11 ans en 1969. Au fil de ces dernières années, il avait déjà publié trois ouvrages sur les exploits mais aussi les équipiers de Merckx. Alors que le Tour de France se profile, voici un fort bel ouvrage sur ce millésime exceptionnel durant lequel Merckx a tout vécu. Le top absolu : décrocher sa première victoire au Tour après avoir tout gagné (6 étapes, les maillots distinctifs,…), gagner (excusez du peu…) Paris-Nice, Milan-Sanremo, le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège entre autres mais aussi l’un des pires moments de sa carrière : sa chute à Blois lors d’une course derrière derny où son entraîneur Fernand Wambst perd la vie et qui laissa à Merckx des séquelles à vie.

« En 1969, j’étais imbattable, dit-il. Je me sentais très fort. »

Au point de se lancer dans une improbable et presque suicidaire échappée en solitaire de 170 kilomètres vers Mourenx alors qu’il possédait déjà huit minutes d’avance sur son poursuivant au classement général.

C’est çà Eddy Merckx. L’envie de gagner tout et tout le temps mais avec panache. Pour marquer l’histoire. Ce n’est pas pour rien si l’adjectif « merckxien » est entré dans le langage commun pour traduire à la fois la gagne et le panache qui l’accompagne.

Ce livre n’est pas un livre de plus sur Eddy Merckx. Outre les anecdotes et les récits des succès de l’intérieur, l’auteur a réussi à rassembler 250 photos inédites qui n’ont jamais été publiées dans un ouvrage. Des photos de course, d’ambiance dans l’équipe mais aussi de famille.

L’année Eddy Merckx – 1969

Par Johnny Vansevenant

Paru chez Racines