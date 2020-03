Retour sur Milan-Sanremo 1975 et la sixième victoire d’Eddy Merckx dans la Primavera.

Ce samedi, la campagne des classiques aurait dû s’ouvrir entre Milan et Sanremo, dans des parfums de mimosas et d’eucalyptus, un soleil un peu voilé par moments, des embruns marins et un petit vent de côté. Bien sûr, la 111e édition de Milan-Sanremo sera, il faut l’espérer, vraisemblablement reportée en fin de saison. Tout au long des semaines à venir, nous nous replongerons sur une édition passée des principales courses du printemps.

Le mercredi 19 mars 1975, jour de la Saint-Joseph, au départ sur la place du Dôme à Milan, où il pleuvine et souffle un vent glacial, Eddy Merckx n’est pas le principal favori du 66e Milan-Sanremo. Le Cannibale n’a pas encore 30 ans mais il règne sur le peloton depuis une bonne demi-douzaine d’années et de nombreux observateurs se plaisent à découvrir chez lui des signes de faiblesse. Les semaines qui viennent vont leur donner tort…

Le champion du monde n’a plus gagné une classique depuis près de deux ans même si, en 1974, il a réussi un triplé unique, Giro-Tour de Suisse-Tour de France, et conquis son troisième maillot arc-en-ciel.

Quintuple vainqueur, il a manqué les deux dernières éditions de la Classicissima, en 1973 à cause d’une angine, l’année suivante en raison d’une infection pulmonaire. Surtout, Merckx vient de subir une défaite à Paris-Nice où Joop Zoetemelk l’a dominé au Mont Faron puis au col d’Eze, dans des montées sèches il est vrai.

"Ce n’est plus de mon âge, il me faut plus d’un col pour trouver mon rythme", se défend Eddy, qui présente aussi cinq ou six kilos de plus que son poids du Tour de France.

Dans le même temps, Roger De Vlaeminck a remporté pour la quatrième fois consécutive Tirreno-Adriatico (deux autres succès suivront) et le Gitan est clairement l’homme à battre dans la Primavera. Or, le cadet des frères De Vlaeminck ne jouera aucun rôle et finira 31e sur la Via Roma.

Depuis la plaine du Pô et jusqu’aux abords du Poggio, le vent violent et les attaques vont jouer un rôle de sape. À l’époque, et pour sept ans encore, on ne monte pas la Cipressa, et, après le Turchino et les trois "capi", c’est sur le Poggio que se joue la course. Un petit groupe parti sur la nationale SS-1 qui borde la Riviera est débordé dès les premiers lacets de la montée sous l’impulsion de Joseph Bruyère, l’ami et principal lieutenant de Merckx chez Molteni.

Peu avant le sommet, le Liégeois se dégage avec l’Italien Tino Conti et le Français Guy Sibille. Sur le Corso Cavalotti, à l’entrée de la ville, la victoire semble tendre les bras au coureur de Saint-Rémy, en très grande forme, déjà vainqueur du Tour méditerranéen et d’un deuxième Circuit Het Volk (l’ancien Nieuwsblad). Mais Francesco Moser revient et l’espoir change de camp. Pas pour longtemps. "Moser était parti en contre peu avant le sommet du Poggio", raconte Eddy Merckx. "J’ai attaqué un peu après lui et je suis revenu au dernier kilomètre."

Avant cela, Merckx a hurlé à Bruyère de l’attendre et le Wallon s’est relevé. Les deux hommes réunis, il ne leur a fallu que quelques secondes pour convenir d’un plan. "Joseph a démarré pour obliger Moser à travailler et c’est ce qui s’est produit, moi je suis resté dans la roue de l’Italien", explique encore Merckx qui déborde en force, aux 250 mètres, son jeune rival après que celui-ci eut lancé le sprint.

"Soudain, j’ai vu un express me dépasser. Eddy est bien le plus fort", reconnaît Moser qui attendra neuf ans pour enlever la Primavera.

Le Bruxellois ne peut cacher sa joie. "Bon sang que je suis heureux", clame-t-il à qui veut l’entendre.

Avec sept succès en dix participations, Eddy Merckx est Monsieur Milan-Sanremo. En 1975, le Bruxellois égale le record détenu jusqu’alors par Costante Girardengo, le premier campionissimo de l’histoire, victorieux à six reprises à Sanremo dont la dernière en 1928. Douze mois après cette victoire, le Roi Eddy allait ajouter un septième trophée à sa collection en devançant dans un sprint à deux le jeune Jean-Luc Vandenbroucke, présenté comme son successeur.

Cette fois, il s’agira bel et bien de sa dernière victoire dans une classique. Lorsqu’il évoque la Primavera, Eddy Merckx a coutume de dire : "Si c’était une loterie, je devrais jouer plus souvent au Lotto. […] Il est très rare de gagner sept fois le gros lot… "

Mais entre-temps, le printemps 1975 d’Eddy Merckx fut tout bonnement époustouflant. Après la Primavera, il gagne l’Amstel Gold Race, puis le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège, son troisième monument sur quatre. À Paris-Roubaix, il crève mais revient en boulet de canon sur André Dierickx, Marc Demeyer et Roger De Vlaeminck et il attaque !

Repris, il est battu au sprint par le Gitan qui le devancera aussi au Championnat de Zurich. Ajoutez une 3e place à la Flèche wallonne et voilà le printemps d’un champion pas vraiment ‘fini’…

Eric de Falleur