Je suis bien avec mes rides ! Elles sont le résultat de ma passion, des heures, des jours, des semaines, des années d’efforts, de souffrance et de concentration. J’ai fait du vélo en Afrique du Sud sous 50 degrés, et j’ai pris le chemin de l’entraînement par -5°C. Mais plus le temps passe et plus mon amour pour le cyclisme ne cesse de s’intensifier."

Postée sur sa page Facebook (qui compte 300 000 suiveurs) au bas d’une photo serrée sur son visage toujours aussi anguleux, la déclaration d’amour de Mario Cipollini à sa discipline tient aussi de l’autoportrait. À 54 ans, celui que l’on appelait autrefois le "Roi Lion" arbore toujours sa crinière, ce charisme et ce physique qui ont fait de lui "la dernière grande star du cyclisme italien". Le jugement est de Nino Minoliti, l’une des grandes plumes du quotidien La Gazzetta dello Sport.