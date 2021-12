Thibau Nys a connu, le 19 décembre dernier, une journée qui résume à elle seule ce que fut pour le Brabançon l’année 2021. Celle des contrastes, des joies et des déceptions, des victoires et des abandons, des pics de forme et des blessures…

Ce dimanche de fin d’automne, Thibau Nys a d’abord couru la manche de Coupe du monde espoirs du cyclo-cross de Namur. Une épreuve qu’il a dû quitter avant la fin sur un bris de chaîne, alors qu’il naviguait aux alentours de la vingtième place, loin des meilleurs. Quelques heures plus tard, à Schelle, près d’Anvers, Nys junior a pris la succession de Charles De Ketelaere comme "Espoir de l’année" lors du Gala du Sport. Auparavant, il avait déjà été couronné par deux autres récompenses du monde du cyclisme belge : le "Flandrien" et le "Vélo de Cristal" dans les catégories de jeunes.

Personne ne pouvait, mieux que Sven, son père, nous raconter ce que furent les émotions vécues ces douze derniers mois par un fils qui suit son sillage.