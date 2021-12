Un titre de coureur le plus prolifique de la saison sur route (à égalité avec Roglic et Pogacar, 13 succès), trois médailles d’argent glanées lors du Mondial de cyclo-cross, de la course en ligne des JO et du chrono des championnats du monde organisé en Belgique, une place de numéro 2 mondial au ranking UCI ou encore trois victoires d’étapes sur le Tour tellement différentes dans leur nature que pareille performance n’avait plus été observée depuis un certain… Eddy Merckx : la saison 2021 de Wout Van Aert aura été totalement hors norme !