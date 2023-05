Michel Pollentier se souvient de sa victoire au Giro 1977:“Sans sa chute, j’aurais dû travailler pour Freddy Maertens et je n’aurais pas gagné”

De la fin des années soixante ou terme de la décennie suivante, à l’image de nos clubs de foot qui à cette époque triomphèrent plusieurs fois dans les Coupes d’Europe ou en disputèrent de multiples finales, les coureurs bruxellois, flamands et wallons ont collectionné les victoires dans le Giro (sept), le Tour (six) et la Vuelta (trois) dans le sillage d’un certain Eddy Merckx (onze succès, dont cinq en Italie).

Remco Evenepoel, vainqueur de la Vuelta en 2022, pourra-t-il mettre un terme à cette longue éclipse le 28 mai prochain, à Rome ? C’est tout le mal que lui souhaite Michel Pollentier.

Le petit Flandrien, 70 ans depuis le 13 février, est l’un des trois Belges à avoir inscrit le Giro à son palmarès, après Merckx et avant De Muynck que Pollentier précéda de douze mois. Un succès nullement usurpé mais qui tient pourtant du miracle ou plutôt du destin. “Au départ, je n’étais absolument pas favori”, rappelle Michel Pollentier au retour du travail.

S’il a cédé la main à son fils aîné à la tête de la centrale de pneus qu’il dirigeait à Nieuwport, depuis sa retraite sportive, l’ancien double champion de Belgique n’hésite pas à aller régulièrement lui prêter main-forte. “J’ai toujours aimé travailler ; cela vient de mon père qui tenait un petit garage chez nous à Keiem.”

En 1977, l’équipe Flandria-Latina a un leader absolu ; il s’appelle Freddy Maertens. “Freddy venait de dominer la Vuelta, dit son ami. C’était normal que tout le monde roule pour lui. En Espagne, il avait gagné le classement final et treize des vingt et une étapes (NdlR : un record toujours d’actualité). Moi-même, j’avais terminé 6e. Au Giro, Freddy a repris la série de ses succès dès le prologue et je m’étais classé 7e malgré une crevaison.”

Le champion du monde enfile en effet les victoires. Après onze étapes (ou demi-étapes), Maertens s’est déjà imposé à sept reprises et il a revêtu le maillot rose six fois quand, sur l’autodrome de Mugello, il cogne Rik Van Linden en plein sprint. Les deux hommes chutent et doivent abandonner le Giro. Maertens a le scaphoïde fracturé. “Sans sa chute, j’aurais dû travailler pour Freddy et je n’aurais pas gagné le Giro, reconnaît son ancien lieutenant. Mais Freddy non plus, quoi q u’il en pense. Même s’il grimpait convenablement, dès la première étape de montagne, il avait perdu du temps même si j’étais resté avec lui, et il en aurait encore perdu plus dans les Dolomites.”

Privée de sa machine à gagner (55 succès en 1976), la formation belge est décapitée. Le soir, à l’Hôtel Napoléon à Lucca, c’est la soupe à la grimace quand le champion du monde revient le poignet dans le plâtre. Le moral du groupe est au plus bas. “Lomme Driessens (NdlR : le directeur sportif de Flandria) nous a dit : ‘Sans Freddy, ça n’a plus de sens, on retourne tous à la maison et on ira courir le Tour de France.’ Heureusement pour moi, notre co-sponsor, les assurances italiennes Latina, n’a pas accepté ce départ. À partir de ce moment, Lomme n’a cessé de me répéter que j’allais gagner ce Giro et j’ai fini par y croire.”

Quelques jours plus tôt, Pollentier avait reçu de bonnes nouvelles du pays par télégramme : “Naissance d’un deuxième petit garçon.”

”À la veille du dernier week-end, un supporter est venu de Belgique avec un journal dans lequel il y avait la photo de mon fils ; c’est comme ça que j’ai fait la connaissance de Frederik”, dit Michel.

Quarante-trois ans plus tard, ce dernier est, depuis des années, un des physiothérapeutes chez Deceuninck-Quick Step.

Michel Pollentier, ici en 1975 sur le Tour de France

La course au maillot rose, que détient Francesco Moser, continue donc. Au lendemain de l’abandon de Maertens, Pollentier termine 3e du contre-la-montre, malgré une nouvelle crevaison, à cinq kilomètres du but. Le voilà deuxième du général à 55 secondes de Moser, pris en tenaille par Gianbattista Baronchelli qui le suit à vingt secondes. Mais dès l’arrivée suivante en altitude, Michel Pollentier reprend du temps à tous les favoris, dix secondes à Gimondi, Panizza, De Muynck et Baronchelli, trente-trois à Moser. Auquel le Flandrien va arracher le maillot rose, pour trois secondes, dès la première des trois étapes dans les Dolomites. À Cortina d’Ampezzo, Gimondi et De Muynck, les deux premiers de l’année précédente, sont irrémédiablement battus. Le lendemain et le surlendemain, Michel Pollentier enfonce le clou. La montagne passée, il possède 2:02 sur Moser et 2:25 sur Baronchelli. Il ne reste que deux étapes plates et un chrono. “Au début, j’ai été hué et même accroché par des tifosi dans les cols alors que les Italiens, dont Moser, qui n’a eu qu’une amende, étaient poussés sans cesse, se souvient-il. Mais ils ont fini par me respecter. J’ai tenu aussi à mettre les points sur les ‘i’dans le dernier contre-la-montre où je me suis imposé. J’étais le plus fort, c’était aussi simple que ça. J’ai gagné avec trente secondes d’avance. J’étais un bon spécialiste, j’ai gagné des contre-la-montre dans les trois grands tours. En 1974, j’avais déjà battu Merckx au Tour.”

Un rythme de fou : le 26 juin, il en était déjà à 95e jour de course

Le dernier jour, Freddy Maertens, revenu de Belgique avec le patron de Flandria, est à Milan pour saluer le succès de son ami et premier lieutenant. Septante-deux heures plus tard, ils sont déjà au départ du Tour de Suisse, où Maertens gagne la première étape. Mais, la veille, à Baden, Pollentier a survolé le prologue et il enlèvera encore trois étapes et le classement final. Puis, le championnat de Belgique sur le difficile circuit d’Yvoir.

C’est déjà, alors qu’on n’est que le 26 juin, son 95e jour de course ! “On allait de course en course, dit-il. La manière de courir est différente, on roulait 150 courses par an, maintenant, c’est 70 avec des pics. Ce n’est pas pour minimiser ou critiquer, c’est un constat, les temps ont changé. De la mi-mars à fin juin, j’ai couru Paris-Nice, les classiques flandriennes et wallonnes, et le Tour de Belgique, puis la Vuelta (NdlR : à l’époque, le Tour d’Espagne commençait fin avril), le Giro, le Tour de Suisse et le National. Si ça n’avait tenu qu’à moi, j’aurais enchaîné avec le Tour de France… Chez Flandria, on devait courir toute l’année et pour gagner. Mais j’aimais courir. J’étais dans la forme de ma vie, j’avais 26 ans. Tous les coureurs connaissent une année comme ça. Comme Philippe Gilbert il y a dix ans. Et encore, j’ai eu de la malchance. La veille du championnat du monde, à San Cristobal, au Vénézuela, je me suis cassé la clavicule. Sinon, je gagnais. Je me sentais vraiment fort.”

C’est… Francesco Moser qui décrocha le maillot arc-en-ciel, mais il lui faudra encore attendre sept ans pour gagner le Giro. Où plus jamais Michel Pollentier ne revint. “Je n’ai couru qu’une fois le Tour d’Italie et je l’ai gagné, explique-t-il. Pourtant, j’y serais revenu avec plaisir. Mais en 1978, notre co-sponsor Latina n’était plus là et Flandria préférait qu’on aille au Tour. Puis j’ai changé d’équipe et cela n’a plus intéressé mes patrons.”