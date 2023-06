Antonio "Pippo" Guarnero, vainqueur héroique de la dernière Haute Route Alpes: "Je roule trois heures par jour durant toute l’année"

Invité par la Haute Route en tant que "guest", ce gentleman de 38 ans a livré une superbe bataille avec le Français Loïc Ruffaut. Et au terme d’un splendide mano à mano, il s’est imposé avec six minutes trente d’avance sur son rival.

Le hasard faisant parfois bien les choses, nous avons partagé le même horaire de massage après le contre-la-montre de l'Alpe d'Huez, ce qui nous a permis de faire plus ample connaissance avec ce champion. "Je roule au moins trois heures par jour", nous a-t-il confié, avec le sourire aux lèvres, comme toujours. "J'ai gagné la Marmotte (une des plus dures courses cyclosportives d'un jour en France) en 2019 et je me suis préparé comme un fou pour cette Haute Route."

Au moment de nous parler, ce jour-là (le mercredi 25), Pippo était alors deuxième du général, six petites secondes derrière Loïc Ruffaut. "Mais sait-il qu'il s'agit d'une course de sept jours ?, se demandait le Brésilien. Il démarre chaque étape à bloc et ne cesse d'attaquer. Pour l'instant, je reste dans sa roue en essayant d'économiser de l'énergie. Mais je ne suis pas un coureur passif. Je compte bien passer à l'attaque dans le col du Granon."

Chose promise, chose due. Le lendemain, Guarnero prenait la tête du classement général grâce à une attaque sur les pentes raides du Granon. Et il ne la perdra plus jusqu'à Nice, où nous l'avons retrouvé le dernier soir. "Alors, tu as vu mon attaque dans le Granon ? (rires) C'était une superbe semaine et une expérience incroyable. C'est indescriptible ce que je ressens. Il faut le vivre pour le comprendre. Bravo à tous les finishers ; c'était magnifique."