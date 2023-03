"Un sprint, c'est comme une musique": Arnaud De Lie est l'invité du premier numéro de "Radio Peloton" (PODCAST)

Il est là, tout beau tout neuf: Radio Peloton est le tout nouveau podcast de la DH Les Sports +. Entièrement consacré au cyclisme, il fera régulièrement le point sur l'actualité de la petite reine. Dans ce premier numéro, nous avons décidé de mettre à l'honneur l'une des grandes révélations de ce début de saison: Arnaud De Lie. Vainqueur pour son troisième jour de course chez les pros, le coureur wallon a gentiment accepté notre invitation. Il revient sur cette entrée tonitruante dans le peloton professionnel et évoque le week-end d'ouverture et les classiques belges, à commencer par un Kuurne-Bruxelles-Kuurne qu'il disputera aux côtés de Caleb Ewan, ce dimanche. Egalement présents autour de la table, nos journalistes Julien Gillebert et David Lehaire reviennent aussi sur le début de saison de Remco Evenepoel et la perspective d'un duel face à Tadej Pogacar lors du prochain Tirreno-Adriatico.