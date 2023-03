A quelques heures du Tour des Flandres, c'est un des grands animateurs des dernières courses qui a répondu positivement à notre invitation: Christophe Laporte. Vainqueur de la première étape de Paris-Nice, deuxième du GP de l'E3 et deuxième de Gand-Wevelgem, le meilleur équipier de Wout Van Aert est revenu sur ce début de saison complètement fou de son équipe, la Jumbo-Visma. Mais, surtout, il nous en a dit un peu plus sur les deux prochains monuments du calendrier: le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, qu'il disputera dans le costume de gros outsider.

Egalement présents autour de la table, nos journalistes David Lehaire et Quentin Finné évoquent aussi la zone de turbulence dans laquelle se trouve actuellement la formation Quick-Step.